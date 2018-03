Messina: in arrivo altri attraversamenti pedonali rialzati in via Garibaldi

Per consentire il montaggio di attraversamenti pedonali rialzati in alcuni tratti della via Garibaldi, il dipartimento Mobilità e Viabilità Urbana ha adottato limitazioni viarie dal 3 al 13 aprile. I tratti interessati dai lavori riguardano il lato sud di largo Minutoli, presso Palazzo Zanca; l’intersezione con la via Laudamo, presso il Teatro Vittorio Emanuele; e il tratto antistante la chiesa di San Giuliano. Pertanto, dal 3 al 13 aprile, nelle due carreggiate di via Garibaldi sarà interdetto il transito veicolare per semicareggiata, consentendo la regolare circolazione viaria nella semicareggiata che di volta in volta non subirà interventi.