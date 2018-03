Messina, in scooter con la coicana e 5000 euro in contanti: arrestato spacciatore 34enne

31 marzo 2018 14:15

La Polizia di Stato arresta giovane spacciatore a Messina: sequestrata cocaina ed un’ingente somma di denaro

Viaggiava a bordo del proprio motociclo quando gli operatori della Squadra Mobile della Questura di Messina lo incrociavano sulla via Valle degli Angeli. Alla loro vista accennava una repentina fuga interrotta dall’intervento immediato dei poliziotti. Cercava maldestramente di disfarsi di qualcosa che teneva nelle mani e che prontamente recuperata ed analizzata si accertava essere sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 16,00 grammi circa. La perquisizione personale alla quale veniva sottoposto dava esito positivo in quanto, all’interno della tasca del giubbotto la somma di € 4965,00, ascrivibile all’attività di spaccio di stupefacente. Si procedeva, pertanto, all’arresto di Merlino Massimiliano, messinese di 34 anni dando comunicazione dell’accaduto alla competente A.G. Sarà giudicato con rito per direttissimo nella giornata odierna.