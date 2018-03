“Muoviti in libertà”: a Messina arriva l’app per persone con disabilità

Alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali, Nina Santisi e della responsabile del progetto, Tiziana De Maria, lunedì 26, alle ore 10, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, sarà presentata “Muoviti in libertà”, la nuova app dedicata a persona con disabilità che consente di trovare sostegno in caso di necessità. Già dallo scorso 5 marzo, è partita la raccolta fondi online in favore del progetto, consistente nella creazione di una piattaforma virtuale e di una relativa applicazione, che essendo accessibile da ogni dispositivo connesso ad Internet, come pc, tablet e smartphone, consentirà alle persone con disabilità di avere una sorta di assistente personale. Più precisamente, inserendo la propria richiesta di servizio, questa sarà riscontrata da una serie di assistenti che si candidano per la presa in carico. La persona potrà così scegliere il proprio assistente in base alle sue esigenze. L’idea è nata nel 2015, a seguito di uno studio su processi di innovazione sociale, networking e modelli di governance dell’impresa sociale, svolto presso l’Università Cà Foscari di Venezia. L’obiettivo è quello di far partire un progetto pilota in alcune città italiane, tra cui Messina.