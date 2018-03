Messina, all’Unime in mostra “La Macchia Mediterranea in Sicilia”

Nell’ambito delle attività congiunte di Educazione Ambientale ed allo Sviluppo Sostenibile e di Tutela della Biodiversità, venerdì 30 marzo, alle ore 9.30 nell’Aula Cannizzaro, il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Ateneo e l’Associazione Centro Educazione Ambientale Messina onlus, presenteranno gli obiettivi ed i contenuti scientifici della Mostra La Macchia Mediterranea in Sicilia che sarà allestita presso il “Museo Zoologico Cambrìa” nella sede del Polo Universitario di Papardo (V.le Ferdinando Stagno d’Alcontres, 31 Vill.S.Agata – 98166 Messina).

La Mostra è costituita da pannelli fotografici, testi, illustrazioni e dipinti che consentono un percorso didattico informativo sulle caratteristiche delle comunità vegetali ed animali di un ecosistema tipico ed ampiamente diffuso nell’area mediterranea.

Nel corso dell’incontro verranno anche illustrate le iniziative già avviate per il recepimento e la sottoscrizione della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea e le linee guida di collaborazione organizzativa tra Dipartimento ChiBioFarAm e CEA Messina onlus oggetto di apposita convenzione stipulata tra le due parti.

L’incontro condotto dall’Avv. Silvana Paratore si svolgerà con i saluti introduttivi del Prof. Giovanni Grassi - Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (ChiBioFarAm UniME),del Dott. Francesco Vazzana – Direttore Generale di Arpa Sicilia, del Prof. Aurelio Angelini(skype) Direttore della Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, dell’Ing. Francesco Cancellieri - Presidente della Associazione Centro Educazione Ambientale Messina onlus e gli interventi della Prof.ssa Rosella Picone Direttore dell’Orto Botanico “Pietro Castelli” UniME, del Prof. Giuseppe Lo Paro - Dip.to ChiBioFarAm – UniME e del Prof. Vincenzo Piccione - Presidente CTS Circolo Legambiente Taormina/Valle Alcantara.

Saranno invitati all’incontro giornalisti, esperti, studenti universitari, docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, rappresentanti di Comuni ed Enti Pubblici.

Nel corso dell’incontro verranno consegnate dall’Assessore all’Ambiente e Nuovi Stili di Vita della Città di Messina, Prof. Daniele Ialacqua, la Targa di “Custode Macchia Mediterranea” a Mario Albano che ha fatto rinascere uno spazio prezioso dove si elaborano idee per un cammino di crescita comune nella località del Forte S.Jachiddu scrigno e tesoro della Macchia Mediterranea a Messina e dall’Ing. Francesco Cancellieri una Targa di “Scuola Custode della Macchia Mediterranea” all’Istituto Tecnico Economico “A.M. Jaci” per la Classe 3^ del Corso Turismo, per aver intrapreso percorsi di educazione all’ambiente e valorizzazione del territorio della Città di Messina sia nell’ambito della didattica che nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

In concomitanza con il Decennale di istituzione dell’Associazione Centro Educazione Ambientale (CEA) Messina ONLUS è stato predisposto dalle ore 8:40 alle ore 13:30 a cura di Poste Italiane l’annullo filatelico ed una specifica cartolina celebrativa, nell’Atrio del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina.