Messina, evade dai domiciliari: arrestato pregiudicato 42 enne [NOME e DETTAGLI]

17 marzo 2018 18:36

42 enne evade dai domiciliari: l’uomo, dopo una serrata attività di ricerca, è stato sorpreso alla guida di un’auto per le vie del villaggio Cep a Messina

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud negli ultimi mesi hanno intensificato in maniera massiccia la vigilanza di persone gravate da misure restrittive puntando a far rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti e nel tardo pomeriggio di venerdì 16 marzo 2018, è arrivato un altro risultato positivo. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia della Stazione di Messina Gazzi, infatti, ha tratto in arresto LO PRESTI Paolo, pregiudicato messinese classe 1976, sorpreso al di fuori della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Quando i militari non lo hanno trovato in casa, hanno dato avvio ad una serrata attività di ricerca sorprendendolo alla guida di un’autovettura per le vie del villaggio CEP, bloccandolo immediatamente. L’arresto è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo, celebrato nella mattinata odierna e LO PRESTI è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.