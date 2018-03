Mattarella: elogio a responsabilità, ma non è richiamo a vicende politiche/Adnkronos (3)

12 marzo 2018 13:55

(AdnKronos) – Mattarella continua a studiare ed attendere i segnali che arriveranno in questo senso dai partiti, prima nella fase che dovrà portare all’insediamento del nuovo Parlamento e poi durante le consultazioni che successivamente si apriranno al Quirinale.

Tutto questo senza voler esercitare alcuna interferenza che generi una confusione nelle proprie e altrui prerogative istituzionali. I contatti tra i vari sherpa sono stati naturalmente avviati, ma difficile aspettarsi in questa fase udienze al Colle che possano esporre il Capo dello Stato ad eventuali accuse di mancanza di imparzialità.

E attesa delle soluzioni che verranno indicate dai partiti quando si comincerà a parlare di ipotesi di governo, senza voler mettere da subito sul tavolo possibili scenari per uscire da una crisi che si annuncia lunga e complessa.