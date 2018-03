19 marzo 2018 23:55

Marchionne, non venderemo marchio Fiat

Fca non venderà “mai” il marchio Fiat. Lo ha affermato l’amministratore delegato, Sergio Marchionne, a margine dell’assemblea di Sgs dove è stato riconfermato alla presidenza. “I coreani sono interessati a tutto, ma non abbiamo mai parlato con loro”, ha replicato a una domanda dell’ANSA sulla possibile vendita del marchio a un gruppo coreano. “Fiat ha un grande futuro, ma molto specializzato. Con il marchio 500 può stare in Europa” ha aggiunto Marchionne.