Messina: successo per la “Marathon Volley” alla Cittadella

Grande partecipazione al torneo amatoriale “Marathon Volley Messina”, in campo 4 squadre composte da veri appassionati di pallavolo

Tanto divertimento al torneo amatoriale di pallavolo che si è svolto domenica scorsa al Palazzetto della cittadella sportiva universitaria. Quattro squadre partecipanti per una “maratona” pallavolistica durata ben 8 ore. Una bella giornata di sport e, soprattutto, tanto divertimento quella che si è svolta domenica scorsa al Palazzetto della Cittadella Sportiva Universitaria. Una vera e propria maratona di volley che ha interessato 4 squadre composte da veri appassionati di pallavolo: 8 ore di incontri disputati tutti d’un fiato ed animati da uno speaker che ha commentato ognuna delle sfide in campo. Tanto il divertimento in campo ma anche alcuni momenti di bella pallavolo, con le 4 squadre miste (3 uomini e 3 donne) che hanno presentato tra le proprie file alcuni ex giocatori con buoni trascorsi in tornei federali capaci di dare ancora spettacolo nonostante qualche anno sulle spalle. Begli gli incontri, giocati senza esclusione dei colpi da tutte le squadre e tirati sino alle battute finali. La classifica finale porta alla finalina i “Capillo Warriors” (dal Villaggio UNRRA, capitanati da Andrea Grioli) e i “CUS Unime Team Pallo” (capitanati da Mario Tumino e diretti da Antonio Di Pietro). La sfida finale per aggiudicarsi il torneo l’hanno disputata i “Pallavolisti Micatanto” (capitanati da Daniela FIlogrosso) ed i “CUS Unime – I Fuori Corso” (capitanati da Lillo Costa e Giuseppe Maiorana e diretti da Antonio DI Pietro). Al termine della giornata la classifica finale ha visto la vittoria dei “Pallavolisti Micatanto”, seguiti dai “CUS Unime – I Fuori Corso”; sul gradino più basso del podio i “Capillo Warriors” ed i “CUS Unime – I Team Pallo”. Una bella giornata di divertimento, dunque, che al di là dell’aspetto tecnico ha saputo coinvolgere tanti appassionati attorno ai valori dello sport più sano e genuino.