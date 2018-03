Maltempo: Veneto, viabilità regolare su A4, A57 e raccordo Marco Polo (2)

19 marzo 2018 17:41

(Adnkronos) – Nonostante il deciso miglioramento delle condizioni meteo in atto, il piano neve rimane attivo: in queste ore sono in azione i mezzi spargisale per migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti. Il controllo e il monitoraggio delle attività svolte dai mezzi è garantito da un sistema di monitoraggio delle flotte che prevede la localizzazione del mezzo su ogni spargitore, in modo da avere sempre costantemente il quadro delle tratte e degli orari in cui si effettua il trattamento, eventualmente da ripetere nel breve periodo.

Completa il piano di emergenza il prezioso lavoro del Centro Operativo di CAV, che dalla sala di Villabona monitora costantemente le condizioni della viabilità attraverso le 129 telecamere di videosorveglianza posizionate lungo le tratte gestite dalla società, garantendo con tempestività la capillare informazione agli utenti attraverso i pannelli a messaggio variabile dislocati ‘in itinere” e sulle principali vie di accesso all’autostrada.

Cav ricorda che anche su alcune tratte autostradali gestite da CAV (la A4) vige fino al 15 aprile 2018 l’obbligo di utilizzo di dotazioni invernali (catene a bordo o pneumatici da neve).