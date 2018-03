25 marzo 2018 17:29

Una tromba d’aria ha messo in ginocchio la cantina Rudinì di Pachino, nel Siracusano. Un turbine di vento ha sollevato il tetto di un condominio in via Esperanto, a Ragusa. A Castellammare del Golfo un’anziana è stata fatta evacuare dalla propria abitazione per il rischio di un crollo. A Melilli una tromba d’aria ha divelto il tetto di un casolare. Infine, venti gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia per allagamenti, soprattutto di alcune strade del capoluogo siciliano.