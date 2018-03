Maltempo: recuperato gruppo arcieri sull’Etna

25 marzo 2018 20:11

Oggi pomeriggio all’Etna si è svolto, con esito positivo, un intervento di recupero di un gruppo della FItarco rimasto bloccato a causa del maltempo. Sono state recuperate sei persone che facevano parte di un gruppo più numeroso della Fitarco, che si era radunato nel comune di Adrano, in località Bosco Allegra, per una gara Inter-regionale di Tiro con l’arco. Intorno alle 14, al peggiorare delle condizioni meteo, che hanno determinato una nevicata copiosa, il gruppo ha constatato di non riuscire più a scendere a valle in quanto le auto erano sprovviste di catene ed ha chiamato i soccorsi. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) è intervenuto presso la località del raduno su chiamata del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Lì i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano hanno preso in consegna dai Vigili del Fuoco, quattro persone del gruppo ed insieme ai finanzieri hanno provveduto a condurre tutti al sicuro a Nicolosi presso la caserma del SAGF. (AdnKronos)