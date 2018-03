Maltempo: assessore Veneto, costante monitoraggio situazione litorale

12 marzo 2018 15:23

Venezia, 12 mar. (AdnKronos) – ‘Anche in quest’occasione abbiamo da subito attivato i nostri uffici per monitorare la situazione e riportarla in condizione di normalità, con obiettivi di sicurezza ma anche allo scopo di ripristinare la fruizione turistica che vedrà un primo avvio già con la Pasqua ormai prossima”: così l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Gianpaolo Bottacin, illustrando gli interventi immediatamente posti in essere ma anche la programmazione per il consueto ripascimento stagionale del litorale veneto.

Tecnici regionali fin dalle prime ore della mattinata erano infatti presenti sulle varie spiagge del litorale veneto per rilevare la situazione e programmare i pronti interventi. Durante la notte erano state infatti raggiunte quote di marea sostenute superiori a 1,2 metri lungo tutto il bacino dell’Alto Adriatico e altezze d’onda che hanno superato i 2,5 metri. Tra i punti più toccati dal fenomeno atmosferico varie zone di Chioggia, Sottomarina, Isola Verde. Per quanto riguarda il litorale di Jesolo la zona maggiormente colpita ha riguardato tratti del litorale più ad est in prossimità della foce del Piave. Anche a Caorle, Bibione e negli ambiti del Delta del Po sono evidenti le erosioni di tratti di arenili sabbiosi.