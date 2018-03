Maltempo: a Milano monitorati Seveso e Lambro, forti piogge dalla mezzanotte

10 marzo 2018 17:19

Milano, 10 mar. (AdnKronos) – Allerta meteo per forti piogge dalla mezzanotte di domenica, a Milano. Il Comune ha attivato le attività di monitoraggio sui fiumi Seveso e Lambro, per il rischio di esondazione. L’attivazione del piano di emergenza prevede l’allertamento delle squadre della Protezione civile, della polizia locale e di Metropolitana milanese (MM) a partire dalla mezzanotte.

Anche la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso due comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalla mezzanotte. Temporali forti sono previsti sopratutto nel pavese e ingenti nevicati in Valchiavenna e Valtellina.