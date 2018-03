Mafia: Confcommercio Palermo aderisce a ‘Giornata della Memoria’

21 marzo 2018 09:27

Palermo, 21 mar. (AdnKronos) – Anche Confcommercio Palermo, così come tutto il sistema nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia, aderisce alla celebrazione della XXIII ‘Giornata della memoria e dell’impegno in memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie”, che, dal punto di vista nazionale, per l’edizione 2018 dal titolo “Terra. Solchi di verità e giustizia” ha come città principale Foggia e che per la Sicilia si organizza a Catania, ma con manifestazioni anche a Palermo. Confcommercio Palermo ritiene “che sia fondamentale condividere gli ideali di legalità e giustizia che contraddistinguono da sempre l’impegno di Libera”. “Si tratta – dice Patrizia Di Dio – di una manifestazione in linea con le tante iniziative promosse da Confcommercio a favore della legalità, della sicurezza e per la libertà d’impresa. In questa occasione, mi piace ricordare la manifestazione che organizziamo in novembre “Legalità mi piace!” proprio per ribadire in modo chiaro l’importanza del rispetto delle regole da parte di cittadini e imprese, ma anche tutte quelle attività che ogni giorno con il proprio lavoro onorano la memoria delle vittime innocenti”.