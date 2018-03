M5S: Morani, furbetti tutti eletti ma da Di Maio nessuna denuncia

16 marzo 2018 18:00

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – ‘Luigi Di Maio aveva assicurato che avrebbe denunciato i furbetti dei rimborsi, ma non lo ha fatto. La vicenda conferma che il suo è un comportamento da mentitore seriale”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Partito democratico. ‘Prima delle elezioni il leader M5s -aggiunge- è andato in tutte le tv, a partire dal salotto di Barbara D’Urso a Canale 5, a dire a milioni di italiani: i furbetti dei rimborsi, se non molleranno la poltrona, verranno denunciati dal Movimento 5 stelle per danno di immagine. I furbetti sono stati tutti eletti, sono tutti deputati o senatori, nessuno di loro ha rinunciato a un bel niente, ma della denuncia di Di Maio non c’è traccia. Nessuna Procura risulta aver ricevuto l’esposto firmato Di Maio”.

‘Può un mentitore seriale, che non ha alcuno scrupolo nel dire bugie del genere di fronte agli italiani, ambire alla presidenza del Consiglio? Come potrebbe una simile faccia tosta -conclude Morani- ricevere l’incarico?”