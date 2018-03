M5S: Boccia, reddito cittadinanza? Ridurre divari ma non rialzare debito

11 marzo 2018 15:31

Roma, 11 (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza noi poniamo degli ‘alert’ in termini di criticità perché è evidente che dobbiamo lavorare sul reddito di inclusione per ridurre i divari ma dobbiamo stare attenti a non rialzare il debito pubblico perché questo potrebbe essere un problema per il Paese”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre sottolineando la necessità di “usare la crescita, non come un fine, ma come uno strumento per ridurre i divari”.