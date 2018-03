22 marzo 2018 20:04

Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Rimborsopolim5s, minacce Di Maio in campagna elettorale finiscono in burletta. Aveva detto: ‘Se non si dimettono li denuncio’. Invece gli manda una email: ‘Non iscrivetevi a nostro gruppo’. Poltrone impresentabili salve: pagano italiani. Ecco il video con le bugie di Di Maio”. Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, pubblicando il video con le dichiarazioni di Di Maio da Barbara D’Urso a Canale 5 durante la campagna elettorale.