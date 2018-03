L’urlo di Tardelli con l’unvs a Borgomanero

18 marzo 2018 09:00

La sinergia Panathlon-UNVS ha vissuto un importante momento a Borgomanero in occasione della serata organizzata in compagnia di Marco Tardelli, dei giornalisti Emanuele Dotto e Alberto Cerruti e di Paola Piola, figlia dell’ex grande campione Silvio. Ben 150 gli intervenuti, fra cui il delegato regionale piemontese dei Veterani dello Sport Nino Muscarà, il presidente della sezione di Arona Alfonso De Giorgis e quello di Omegna Mario Camera. Un incontro per ricordare il calcio di ieri attraverso mille episodi, fra cui l’ormai storico urlo-mundial di Tardelli, e la necessità di rilanciare oggi la disciplina su valori più etici.