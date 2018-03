Elezioni, Lupi: “Centro/Destra ha responsabilità di Governare con Salvini premier, modello a cui ispirarsi in Parlamento è quello spagnolo di Rajoy”

14 marzo 2018 11:05

Le parole di Maurizio Lupi, uno dei leader di Noi con l’Italia, sul risultato delle elezioni

“La federazione di noi centristi con Forza Italia non puo’ essere una mera somma di numeri per superare di un parlamentare la Lega di Salvini, ma ha bisogno di un progetto politico, la politica dei meri calcoli e’ finita“. Lo afferma al Corriere della Sera Maurizio Lupi, uno dei leader di Noi con l’Italia, la cosiddetta “quarta gamba“, secondo cui il centro della coalizione di centrodestra che, ammette, “e’ uscito sconfitto da questa tornata elettorale“, puo’ ripartire con un progetto serio e credibile solo “se si rinnova” perche’ “con le liturgie del passato non si va da nessuna parte”. “La coalizione di centrodestra – spiega Lupi – deve assumersi la responsabilita’ di governare il Paese cercando i numeri in Parlamento”. “E’ ovvio – aggiunge – che il nostro interlocutore naturale e’ il Pd, ma questa volta a differenza della precedente legislatura non ci sara’ un coinvolgimento politico dei democratici. Il modello cui ispirarsi e’ quello spagnolo dove Rajoy governa e l’opposizione socialista si e’ assunta la responsabilita’ di dire ai popolari: provate a governare“. Su chi dovrebbe essere il premier di un esecutivo del genere, Lupi non ha dubbi: “Non puo’ che essere Salvini, e’ arrivato primo“.