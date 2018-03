10 marzo 2018 22:28

Lunedì 12 marzo avranno inizio le attività del progetto SPRAR TUSA, progetto di accoglienza per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale, rivolto a tre nuclei familiari fino ad un massimo di dodici persone. In tale occasione, con il fine di presentare il progetto e di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza, l’Amministrazione comunale di Tusa, di concerto con S. E. il Prefetto di Messina Dott..ssa Maria Carmela Librizzi, ha organizzato una conferenza dal titolo “L’accoglienza che verrà: superare le diffidenze e accogliere”. Dopo il saluto del Sindaco, Avv. Angelo Tudisca e del Prefetto, interverranno Don Leonardo Maimone, Direttore della Caritas Diocesana di Patti; il Dott. Mario Alvano, Segretario Generale ANCI Sicilia; la Dott.ssa Rossana Russo, Presidente della Coop. San Francesco, ente attuatore del progetto in ati con la coop. il Geranio; la Dott.ssa Rosalia Zito, Responsabile del progetto SPRAR TUSA. All’evento parteciperanno inoltre tutti i Sindaci dei Comuni Nebroidei, i quali con la loro presenza – dopo i fatti di Castell’Umberto – vogliono ribadire che sono favorevoli all’accoglienza dei migranti purché questa venga attuata nel rispetto dell’accordo ANCI- Ministero dell’interno. Il Comune di Tusa è il primo comune dei Nebrodi che ha ricevuto il decreto di finanziamento per le attività inerenti lo SPRAR, ma già anche gli altri comuni, così come da impegni presi con il Prefetto Dott.ssa Francesca Accordino, hanno affidato la gestione del servizio oppure hanno predisposto bandi per affidare il servizio ad un ente gestore. A Tusa i primi cittadini nebroidei insieme al Prefetto vogliono scrivere una bella pagina di buona amministrazione da esportare fuori dai propri confini a dimostrazione che – anche nel campo dell’accoglienza – i Nebrodi sono un modello eccellente da copiare. Molto soddisfatto il Sindaco per il brillante risultato raggiunto: “Il Comune di Tusa ha colto l’occasione di dimostrarsi ancora una volta grande nell’idea, nel pensiero ma, soprattutto, nel progetto e nell’azione, attraverso una risposta positiva all’accoglienza di chi fugge animato da anelito di libertà. Come amministrazione, nella consapevolezza che il fenomeno migratorio durerà anni e con il quale dobbiamo convivere, abbiamo deciso di rispettare l’impegno assunto dall’Anci con il Ministero dell’interno. Siamo un piccolo Comune ma abbiamo una popolazione eccellente. Ciò è stato apprezzato dal Prefetto di Messina che per l’occasione ci onorerà – per la prima volta – con la sua presenza”. Alla conferenza parteciperanno le Autorità Religiose, Giudiziarie e Militari in ambito provinciale e locale, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche, sanitarie e di promozione territoriale, le associazioni di volontariato e le associazioni culturali.