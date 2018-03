Lombardia: Violi (M5s), Fontana non parte bene, già aumentate poltrone

27 marzo 2018 15:59

Milano, 27 mar. (AdnKronos) – “Quello di Fontana, che oggi si insedia ufficialmente a Palazzo Lombardia, non è certamente un buon inizio: sta usando tutte le poltrone possibili per accontentare i partiti. Le ha già aumentate da 12 a 16, rispetto a quanto aveva dichiarato in campagna elettorale”. Lo scrive Dario Violi, consigliere regionale del M5s Lombardia, sulla sua pagina di Facebook, aggiungendo: “Ci auguriamo che questo triste spettacolo finisca e si cominci a parlare di temi e di problemi dei cittadini: il trasporto dei pendolari, le infrastrutture, l’ambiente, la salute”.

Se Fontana andrà in questa direzione, avverte Violi, “troverà nel M5s sempre un sostegno”, perché “quello che conta per noi sono le proposte” e “il bene dei cittadini”. Ma “se invece la priorità sarà continuare a fare gli interessi di pochi, così come fatto da Formigoni prima e Maroni poi, allora saremo il peggior avversario”.