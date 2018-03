Lombardia: storie di donne nella Giornata no-mafia al Pirellone

20 marzo 2018 17:07

Milano, 20 mar. (AdnKronos) – Storie di donne hanno animato la Giornata contro le mafie andata in scena questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Più di 230 studenti delle scuole superiori lombarde hanno preso parte, all’Auditorium Gaber di Milano, all’iniziativa organizzata per la giornata regionale dell’impegno contro le mafie, istituita con una legge regionale del 2011, dedicata oggi in particolare alle donne vittime della criminalità organizzata o che ad essa si sono opposte.

Dopo la proiezione del video ‘Cento Passi’, ispirato alla vicenda di Peppino Impastato, il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo è intervenuto ricordando che “la battaglia per la legalità ci coinvolge tutti, anche al di là del tributo alla memoria di chi per essa ha sacrificato la vita”.

L’alto numero di donne uccise dalla mafia, ha osservato Cattaneo, ricordando alcune di esse, “sfata il mito della mafia d’onore che non tocca donne e bambini e mette l’accento sul compito delle donne di sconfiggere il silenzio”.