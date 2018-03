Lombardia: Rebecchi (Confesercenti), piena collaborazione a nuova giunta

30 marzo 2018 15:51

Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Non possiamo che apprezzare la rapidità con cui si è costituita la nuova giunta: auguriamo a tutti buon lavoro e assicuriamo da subito la piena collaborazione della nostra associazione”. Così Gianni Rebecchi, presidente di Confesercenti-Lombardia, commenta la formazione della nuova Giunta regionale lombarda, confidando che i nuovi assessori e sottosegretari “vorranno consolidare i positivi rapporti già instaurati col presidente Fontana, con cui Confesercenti ha già avuto modo di confrontarsi nel corso della campagna elettorale appena conclusa, presentando le proprie proposte per l’undicesima legislatura”.

Anche Alessio Merigo, direttore dell’associazione, dichiara il proprio apprezzamento per le nuove nomine, esprimendo alcune considerazioni su alcuni dei nuovi assessori: “L’istituzione di un assessorato dedicato al turismo, alla moda e al marketing territoriale può essere un’idea vincente, dando il giusto risalto a un settore trainante per l’economia lombarda: confidiamo che Lara Magoni, nota campionessa di sci e già vice-presidente della Commissione regionale per le Attività produttive, riesca a portare l’entusiasmo e la competenza necessarie per lanciare la nuova struttura”. Inoltre, “anche se scorporato della materia turismo, l’assessorato allo Sviluppo economico resta centrale per il mondo delle imprese. Bene, dunque, la guida di Alessandro Mattinzoli che, come sindaco di Sirmione e vice-presidente della Provincia di Brescia, ha già avuto modo di confrontarsi con importanti sfide amministrative”.