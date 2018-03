Lombardia: prima seduta consiglio regionale 5 aprile, si elegge presidente

29 marzo 2018 14:39

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – L’undicesima legislatura regionale della Lombardia prenderà il via giovedì prossimo, con la prima seduta del consiglio regionale. Convocata dal presidente uscente Raffaele Cattaneo per le ore 10, all’ordine del giorno avrà “la presa d’atto dei subentri, l’elezione di presidente e Ufficio di presidenza e l’elezione della Giunta delle elezioni”.

Cattaneo si congeda e ringrazia “l’Ufficio di presidenza e tutti i consiglieri per l’impegno di questi cinque anni insieme. Un particolare augurio di buon lavoro ai consiglieri regionali della XI Legislatura e al nuovo ufficio di Presidenza che si insedierà il 5 aprile, nella certezza che sapranno proseguire nell’impegno di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale”. A presiedere i lavori della prima seduta, fino a elezione del nuovo presidente, sarà il Consigliere regionale più anziano, Giuseppe Villani, 68 anni, eletto a Pavia nella lista del Partito Democratico.

Al primo punto all’ordine del giorno le comunicazioni sulla proclamazione degli eletti e sulla composizione della Giunta regionale: seguirà la presa d’atto della sospensione dalla carica di consigliere degli eletti nominati Assessori e la conseguente presa d’atto dei relativi subentri. A seguire, ci sarà l’elezione del presidente del consiglio regionale e degli altri componenti dell’Ufficio di presidenza.