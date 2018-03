Lombardia: Coldiretti, nel 2017 precipitazioni -30%

22 marzo 2018 15:24

Milano, 22 mar. (AdnKronos) – Il 2017 per la Lombardia è stato l’anno più secco degli ultimi dieci anni, con il 30% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica. è quanto comunica la Coldiretti, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua. ‘La legge regionale sull’utilizzo delle ex cave come serbatoi di acqua, approvata alla fine dello scorso anno”, spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Lombardia- è un importante passo in avanti per affrontare i cambiamenti climatici e l’emergenza acqua con la quale dobbiamo fare i conti ormai ogni estate. Per questo è fondamentale individuare quanto prima i siti più idonei e procedere al loro riutilizzo”.

In Lombardia i poli estrattivi non più in produzione sono poco meno di 3mila. “Riconvertendone solo il 10% -si spiega dalla Coldiretti Lombardia- si potrebbe creare una riserva strategica potenziale di almeno 90 milioni di metri cubi di acqua irrigui ogni anno per irrigare i campi, una misura pari alla metà di tutto il Lago di Como oppure a quasi una volta e mezzo quello di Iseo”.