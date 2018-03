Leonardo: team Red Aces preselezionato da Difesa Uk per gara Asdot (3)

16 marzo 2018 14:11

(AdnKronos) – Per Asdot, in linea con i servizi già assicurati, Inzpire opererà in qualità di ‘Red Lead” producendo, guidando ed eseguendo il piano ‘Aggressor”. Top Aces è il fornitore con maggior esperienza al mondo nella formazione aerea tattica ‘chiavi in mano”.

Con più di 68.000 ore di volo senza incidenti e basi operative in tre continenti, Top Aces sta lavorando alla nuova generazione di addestramento ‘Aggressor”, impiegando una flotta di aerei ‘aggressori” supersonici di quarta generazione. Operati da piloti istruttori di grande esperienza, gli aerei Top Aces, equipaggiati con radar allo stato dell’arte e altri sistemi elettronici di bordo avanzati, garantiranno i diversi profili di missione, la flessibilità e la disponibilità operativa previsti dal programma ASDOT.