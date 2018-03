Leonardo: confermata guidance 2018, anno di consolidamento

14 marzo 2018 19:04

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Per Leonardo il 2018 sarà un anno di consolidamento. Confermando la guidance per l’esercizio in corso, il gruppo prevede ordini in crescita, grazie alla finalizzazione di importanti ordini export e alla crescita degli Elicotteri, supportata dai primi effetti dell’azione commerciale avviata in via prioritaria dal nuovo management. Il range previsto è tra 12,5-13 miliardi. Sostanzialmente stabili rispetto al 2017 i ricavi previsti tra 11,5 e 12 miliardi. Risale l’ebita con una forchetta tra 1.075-1.125 milioni.

Il Focf è in riduzione, circa 100 milioni, riflettendo il profilo finanziario del contratto EFA Kuwait, caratterizzato da importanti assorbimenti di cassa associati al ramp up delle produzioni in vista delle consegne previste nei prossimi anni a fronte degli anticipi incassati nel 2016 e 2017, oltre che il progressivo assorbimento di anticipi da clienti su altri contratti. A tali fattori vanno aggiunti maggiori investimenti, funzionali a sostenere e perseguire la crescita attesa, nonché le performance della divisione Aerostrutture, che incidono negativamente sul profilo di cassa del Gruppo. L’indebitamento di gruppo è di circa 2,6 miliardi.