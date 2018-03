Lega: Maroni, Salvini? è giovane, valuti tempi giusti per leadership

18 marzo 2018 15:12

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “Salvini è un ragazzo giovane, molto ambizioso e capace, ha una strategia in mente, può aspettare. Può essere leader del centrodestra senza dividerlo. Io mi auguro solo che il patrimonio che io, Bossi, Berlusconi abbiamo costruito, tutto quello a cui abbiamo lavorato in questi anni, non venga buttato via”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’.

“Sono certo che Salvini possa valutare i tempi giusti per la sua leadership”, altrimenti il rischio è che il risultato del 4 marzo possa ridursi a “una vittoria di Pirro”.