11 marzo 2018 20:21

Lega: morta Rosy Guarnieri, era appena stata eletta deputata

Lutto nella Lega e nel mondo politico ligure per la scomparsa, a causa di una malattia, di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga. Nata 65 anni fa in Sicilia, sposata, due figlie, era appena stata eletta alla Camera.

