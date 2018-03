Lazzaro: sicurezza a rischio lungo la Strada Provinciale che conduce a Motta San Giovanni [FOTO]

26 marzo 2018 14:25

A rischio la sicurezza lungo la strada provinciale nr. 21, nel tratto che da Lazzaro conduce a Motta San Giovanni, Crea: “ situazione seria, necessari interventi immediati”

“I potenziali pericoli che presenta per la circolazione stradale, la strada provinciale nr. 21, nel tratto che da Lazzaro conduce a Motta San Giovanni sono a tutti noti. Per lunghi tratti si registra la mancanza di sistemi di protezione laterale e ove insistono non sono più in grado di svolgere la funzione di contenimento dell’urto, numerose curve molte delle quali a stretto raggio, mancanza di segnaletica orizzontale, quindi di striscia (continua) di mezzeria e di margine, quest’ultima ove esiste da rifare, che nel caso in specie si rivelerebbero, tra l’altro uno strumento di guida ottica dell’utente della strada, specialmente nel transito notturno in assenza di illuminazione e nelle giornate di intensa pioggia, ove più alto si presenta il rischio collisione e di finire nel vuoto sottostante. Si deve fortemente segnalare un elemento di pericolosità aggiunta, sempre sulla provinciale 21 nel tratto che attraversa il popoloso abitato della contrada Cambareri, denominato via Filippo Azzarà, altezza chilometrica 3+V, pericolosità che non va assolutamente trascurata. Tale tratto è transitato dagli automobilisti a velocità non commisurata allo stato dei luoghi, indipendentemente dal limite di velocità della strada, limite massimo di velocità di 50 Km/h, come indicato dalla segnaletica verticale”.