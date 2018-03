Lazzaro: ancora frane sulla via Dei Cedri [FOTO]

11 marzo 2018 09:35

Continua il fenomeno franoso sulla via Dei Cedri nella Contrada Paolia di Lazzaro

“Nella mattinata dello scorso 9 marzo si sono registrati ulteriori dissesti di terreno sulla strada comunale via dei Cedri in località Paolia, che il 10 febbraio 2017 aveva registrato una grossa frana trascinando con sé un notevole tratto viario, unica strada che dalle prime abitazione di Paolia conduce a quelle situate a monte. In quella parte di strada transennata si sono registrati ulteriori smottamenti, ampie e vistose fessurazioni nel manto stradale e il vuoto sotto lo stesso che fanno pensare ad un inevitabile prossimo crollo. Lo stato dell’arte fa ritenere che a determinare lo smottamento del terreno abbiano contribuito anche le acque proveniente da monte che scorrono continuamente lungo la strada lato Reggio e convogliano nel sito in frana, esattamente dove insistono le fessurazioni. Tale stato di fatto, è stato già da noi segnalato con le precedenti richieste d’intervento dell’ 8 marzo e 14 settembre 2017. Non sappiamo le condizioni di stabilità del terreno sul quale insiste la strada (immaginiamo che non garantiscono sicurezza a seguito della presenza di acqua) cui è stata consentita la circolazione e non si può escludere che il transito veicolare potrà accelerare ulteriori smottamenti.