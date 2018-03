Lavoro: Inps, a febbraio autorizzate 23,2 mln ore cig, -32,2% su anno

22 marzo 2018 11:15

Roma, 22 mar. – (AdnKronos) – Prosegue il calo delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate. A febbraio, queste si sono attestate a quota 23,2 milioni con una flessione del 32,2% rispetto allo stesso mese del 2017 quando ne vennero autorizzate 34,1 milioni. Una calo tendenziale che caratterizza tutti gli interventi, ordinari, straordinari e in deroga. Su base congiunturale, invece, tutte e tre le tipologie mostrano un incremento rispetto al mese precedente. E’ questo il quadro che emerge dai dati diffusi oggi dall’Inps.

Nel dettaglio, per gli interventi di cigo, le ore autorizzate a febbraio sono state 9,7 milioni. Un anno prima, nel mese di febbraio 2017, erano state 10,2 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a -4,8%.

In particolare, la variazione tendenziale è stata pari a -9,8% nel settore industria e +11% nel settore edilizia. La variazione congiunturale registra nel mese di febbraio 2018 rispetto al mese precedente un incremento pari al 41,3%.