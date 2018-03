Laura Pausini in concerto ad Acireale, ecco le date del tour

15 marzo 2018 19:46

Laura Pausini in concerto ad Acireale: la cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate

Dopo la release mondiale di “Fatti sentire”, Laura Pausini sarà ancora grande protagonista del 2018. La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al Circo Massimo, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. La Sicilia non poteva mancare tra le date del World Wide Tour: il 28 settembre è prevista l’unica data dell’Isola, al Pal’Art Hotel di Acireale, organizzata da Giuseppe Rapisarda Management.

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana. A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina.

A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani e a seguire nel resto dei paesi europei.

Sarà possibile acquistare i biglietti delle prime date del tour italiano indoor a partire dal prossimo 19 marzo, dopo una speciale pre-sale online dedicata al fanclub ufficiale, aperta tra il 16 e il 18 marzo.

Domani (16 marzo) esce in tutto il mondo “Fatti sentire”, il tredicesimo album di inediti di Laura Pausini. A più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas registrato con la grande orchestra di Patrick Williams, “Fatti sentire” esce in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo.

Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura è l’artista italiana più ascoltata su Spotify a livello mondiale e vanta tra i suoi traguardi più di 40 awards internazionali: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

Anticipato da Non è detto uscito lo scorso 26 gennaio (10 milioni di view) e presentato in anteprima mondiale a Sanremo 68°, Fatti sentire sarà pubblicato per Atlantic-Warner Music in versione italiana e spagnola. Il titolo non è quello di una traccia, ma è celato in un brano cha Laura ha voluto plasmare inserendo questo imperativo: fatti sentire.

L’album contiene 14 tracce: storie a cui Laura si è avvicinata ascoltando chi le sta accanto e non solo. Come un sequel di Simili, che invitava ad avvicinarsi e a sentirsi parte di un unico universo, “Fatti sentire” invita, pur nella vicinanza al prossimo, ad amare la propria personalità, ad accettarsi e a volersi bene per quello che si è. In questo disco tutti e 14 i testi delle canzoni portano la firma di Laura. Un brano totalmente in spagnolo, Nuevo, e uno in inglese, No river is wilder, sottolineano ancora una volta la caratura internazionale dell’artista che, reduce dai successi discografici e da una eccezionale affermazione personale con La Voz Spagna e Messico, La Banda U.S. e recentemente con X-Factor Spagna, è sempre più una vera star a livello globale. In “Fatti sentire” si riuniscono così sound italiani e internazionali in una commistione di generi, autori, musicisti, produttori che insieme fotografano questo momento della carriera di Laura Pausini. La produzione artistica è come da sempre di Laura stessa, che dona un carattere eterogeneo al disco riunendo attorno a sé alcune delle firme più interessanti del panorama italiano ed internazionale.

Le date

JUL 21 ROMA – CIRCO MASSIMO

JUL 22 ROMA – CIRCO MASSIMO

JUL 26 MIAMI – JAMES L. KNIGHT CENTER

JUL 28 LOS ANGELES – GREEK THEATRE

JUL 31 MONTERREY – ARENA MONTERREY

AUG 2 GUADALAJARA – AUDITORIO TELMEX

AUG 4 MEXICO DF – ARENA CIUDAD DE MEXICO

AUG 6 GUATEMALA CITY – FORUM MAJADAS

AUG 8 SAN JOSE’ – ESTADIO NACIONAL

AUG 11 GUAYAQUIL – COLISEO VOLTAIRES

AUG 14 LIMA – JOCKEY CLUB

AUG 16 BUENOS AIRES – LUNA PARK

AUG 18 SANTIAGO – MOVISTAR ARENA

AUG 20 SAO PAULO – CITIBANK HALL

AUG 21 SAO PAULO – CITIBANK HALL

AUG 23 BRASILIA – TEATRO GUIMARAES

AUG 25 RECIFE – CLASSIC HALL

AUG 27 CURITIBA – TEATRO POSITIVO

AUG 31 NEW YORK – RADIO CITY MUSIC HALL

SEP 08 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

SEP 17 RIMINI – RDS STADIUM

SEP 19 VERONA – ARENA

SEP 25 EBOLI (SA) – PALA SELE

SEP 28 ACIREALE – PAL’ART HOTEL

OCT 01 BARI – PALA FLORIO

OCT 06 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

OCT 09 PADOVA – KIOENE ARENA

OCT 13 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

OCT 17 BARCELONA – PALAU ST JORDI

OCT 18 MADRID – WIZINK CENTER

OCT 20 PARIS – ZENITH LA VILLETTE

OCT 21 BRUXELLES – FOREST NATIONAL

OCT 23 STUTTGART – PORSCHE ARENA

OCT 24 ZURICH – HALLENSTADION

OCT 26 TORINO – PALA ALPI TOUR