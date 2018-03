Messina, al Palacultura l’evento “Lasciami volare”

Domani, giovedì 15, dalle ore 9, al Palacultura, si terrà “Lasciami Volare”, evento promosso dall’Istituto alberghiero “Antonello” su iniziativa della professoressa Iozzia, e organizzato in sinergia con la Fondazione “PesciolinoRosso”. Creata da Gianpietro Ghidini, papà di Emanuele, morto a 16 anni per consumo di droga sintetica, l’associazione ha lo scopo di fare prevenzione e aiutare i giovani a credere in loro stessi realizzando i loro sogni. All’incontro, oltre Ghidini che condividerà con i ragazzi la sua testimonianza di vita per far comprendere cosa significa sopravvivere al dolore, interverrà anche Carolina Bocca, una mamma che ha salvato il figlio dalla droga rimettendo in discussione la propria vita, esperienza dalla quale ha tratto ispirazione per il libro “Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio”, edito dalla Mondadori.