31 marzo 2018 19:28

Lamezia Terme: incendio divampato in un’abitazione, nessun ferito

Un incendio è divampato stamani in un’abitazione al primo piano di uno stabile di via Mazzei, a Lamezia Terme. La donna e le due figlie che si trovavano all’interno sono riuscite ad allontanarsi in attesa dei soccorsi. Ad accorgersi dell’incendio è stata la figlia più grande della donna che con la sorella dormiva nella cameretta attigua al ripostiglio. La bambina è stata svegliata dall’odore del fumo ed ha subito dato l’allarme facendo mettere in salvbo la madre e la sorellina. Le due bambine, avendo inalato inizialmente del fumo, in via precauzionale sono state portate in ospedale per un controllo.