Lamezia: dopo i furti nel rione Bella prendono il via le “passeggiate per la sicurezza”

26 marzo 2018 19:27

Al via a Lamezia le “Passeggiate per la sicurezza contro i continui furti nel rione Bella”: i comitati si impegneranno nel controllo diurno e notturno delle strada più abbandonate

“Rispondendo alle richieste di tanti lametini, i quali si sentono sempre meno sicuri in casa propria, abbiamo deciso di organizzare, nei quartieri più abbandonati della città, le Passeggiate per la Sicurezza e i presidi per la legalità e la lotta al degrado”. Ad annunciarlo è l’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco.

“I militanti del circolo Identità Nazionale di Fratelli d’Italia – afferma – insieme ai residenti e ai comitati di quartiere, si impegneranno al controllo diurno e notturno delle strade più abbandonate per tutelare le famiglie lametine dai continui furti. Non vogliamo assolutamente sostituirci alle forze dell’ordine, bensì contribuire in maniera fattiva a salvaguardare i nostri quartieri e la nostra gente, visto anche il numero esiguo dei tutori della legge. Non si tratta delle cosiddette “ronde”, ma di una presenza di cittadini che presidieranno i rioni per alzare l’attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza e per dare voce ai residenti oramai stanchi di subire”.

Il primo presidio per la sicurezza – conclude Gianturco – inizierà mercoledì 28 marzo nel rione Bella, poiché da diversi giorni il quartiere è soggetto a continui furti. L’appuntamento per i residenti è fissato alle ore 23 in Piazza Roma”.