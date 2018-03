Intesa Sp: Miraglia, la formazione leva per crescere

16 marzo 2018 17:48

Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) – Oggi, nella sede di CUOA Business School di Altavilla Vicentina, si è svolto l’incontro su banche e imprese, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, dedicato alle scelte finanziare aziendali e al nuovo dialogo con il sistema bancario.

L’attuale contesto regolamentare europeo mira a rafforzare l’adeguatezza patrimoniale delle banche e a un miglior monitoraggio e controllo dei loro rischi. Questi cambiamenti renderanno l’accesso al credito un processo ancora più formale, strutturato e selettivo, Le aziende dovranno essere sempre più razionali e trasparenti, ma soprattutto dovranno avere una visione a medio termine e presentare un business plan in cui evidenziare opportunità, rischi, punti di forza e di debolezza, è stato spiegato nel corso del convegno.

‘Per essere competitive e crescere, le imprese devono necessariamente sviluppare una visione avanzata della finanza. Approcciare in modo strutturato i temi della finanza, nell’attuale contesto di mercato, significa saper costruire piani industriali credibili e sostenibili sul piano finanziario e soprattutto impostare una relazione di fiducia e trasparenza con il sistema bancario che rimane un partner indispensabile nella vita dell’azienda – afferma Federico Visentin, Presidente CUOA Business School -. Per formare una classe manageriale sempre più qualificata sui temi della finanza la partnership con il primo gruppo bancario italiano, Intesa Sanpaolo, rappresenta per il CUOA una scelta strategica di grande valore”.