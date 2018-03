Industria: Uil, rendere crescita strutturale con nuova politica (2)

19 marzo 2018 17:44

(AdnKronos) – Un primo passo importante in questa direzione, aggiunge, “è stato compiuto dal ‘Piano impresa 4.0′ di cui ci aspettiamo di poterne valutare, a breve, gli effettivi risultati. Occorre, però, costruire un sistema di governance di questa materia efficace che, mettendo insieme tutti gli attori coinvolti, dalle Istituzioni, alle Università, passando per le Parti Sociali, sappia ricomprendere questi segnali di ripresa in un’ottica programmatica di sistema”.

Il Governo, qualsiasi esso sarà, che si appresta ad assumere la guida del Paese, secondo la Uil, “deve mettere in campo tutte le misure opportune affinché, riformando la politica fiscale e sostenendo la contrattazione a tutti i livelli, tale crescita sia corredata da una vera redistribuzione della ricchezza mettendo così in atto un processo virtuoso che affianchi alla ripresa dei consumi interni quella della produzione, creando, per questa via, nuova occupazione”, conclude.