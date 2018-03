Industria 4.0: Mariotti (Ucimu), ha rilanciato settore, governo continui

20 marzo 2018 17:21

Milano, 20 mar. (AdnKronos) – “Ogni governo nuovo vuole dare discontinuità rispetto a prima, ma qui è come se fosse nato un bambino: se c’è da lavarlo laviamolo, però, non è che bisogna buttare via il bambino insieme all’acqua sporca”. Alfredo Mariotti, direttore generale Ucimu Sistemi per produrre, chiede al prossimo esecutivo di continuare la spinta del piano Industria 4.0 che “ha dato forza al rilancio di tutto il settore”.

A chi gli chiede se Industria 4.0 è uno strumento valido, replica: “Non c’è moltissimo da migliorare, se dovessi dare un suggerimento bisogna che la parte super ammortamento diventi qualcosa di strutturale: noi abbiamo dei coefficienti di ammortamento che risalgono al 1988 e a questo punto vanno incrementati. E’ evidente che la parte iper ammortamento non si può pensare che vada avanti per sempre, però, – conclude a margine del suo intervento al Salone del leasing e del noleggio – deve avere uno scivolo abbastanza lento”.