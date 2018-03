10 marzo 2018 00:02

Terrificante incidente nel reggino: una donna di 60 anni qualche ora fa è stata travolta e uccisa da un’auto in transito mentre attraversava la strada

Pauroso incidente stradale, qualche ora fa, a Siderno, nel reggino: una donna è stata travolta da un’auto in transito. Per la 60enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso. Sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.