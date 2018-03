Incendi: fiamme in roulotte a Palermo, un uomo ustionato

27 marzo 2018 17:26

Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – Un uomo di 60 anni è rimasto ferito a Palermo nell’incendio della sua roulotte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono divampate per cause ancora da accertare nel camper adibito ad abitazione e parcheggiato in via monsignore Filippo Pottino nei pressi del civico 3 vicino l’ex fabbrica chimica Arenella. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che dopo oltre un’ora sono riuscite ad avere ragione del rogo. Il pensionato, che ha riportato diverse ustioni, era riuscito a uscire dal mezzo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale.