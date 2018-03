Immobili: a Milano prezzi +1%, spesa media di 4mila euro al metro quadro

19 marzo 2018 20:19

Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Una casa a Milano vale una media di 4mila euro al metro quadro, valori in crescita nel 2017 di circa un punto percentuale rispetto al 2016. In centro, arriva a 8mila euro, nella cerchia dei Bastioni si aggira intorno ai 6mila euro. In particolare, crescono dell’1,3% le vendite di case nuove, +0,9% gli appartamenti ristrutturati e +1,3% quelli vecchi e da ristrutturare. Sono i dati che emergono dalla ‘Rilevazione dei prezzi degli Immobili della Città Metropolitana di Milano’ sull’anno 2017, realizzata dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e da Fimaa Milano Monza & Brianza.

‘La rilevazione restituisce l’immagine di un mercato in ripresa”, osserva Marco Dettori, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. “A Milano, i prezzi, che erano scesi ai livelli di dieci anni fa, hanno ripreso la crescita e il numero di compravendite, prosegue in un incremento davvero molto significativo e apripista in un quadro nazionale. Leggermente più lento il processo di assestamento delle quotazioni negli altri comuni della Città Metropolitana”.