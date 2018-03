Il presidente unvs Scotti con i dirigenti trentini e atesini

31 marzo 2018 10:18

“Siete una regione virtuosa”. Cosi Alberto Scotti presidente nazionale dell’UNVS, ha salutato la riunione di Consulta dell’Alto Adige tenuta recentemente a Bolzano. Presenti tra gli altri, il delegato regionale Luciano Vanz, il presidente della sezione di Bolzano Alberto Ferrini, e quelli di Trento Enrico Negriolli e di Rovereto Elio Grigoletto. La giornata si è svolta all’insegna degli argomenti di attualità dell’UNVS, che ha perso iscritti in Toscana, ma ha guadagnato ben 14 nuove sezioni nel Lazio, e l’obiettivo di lanciarsi in nuovi accordi commerciali e sponsorizzazioni, utili per i bilanci e i tesserati.