“Ignote bellezze”: Messina riscopre le sue opere d’arte con il progetto social del Rotaract

23 marzo 2018 17:57

Il Rotaract Messina Peloro aderisce al progetto “Ignote Bellezze” e punta sul Castel Gonzaga: i like sui social serviranno a finanziare la riqualificazione del forte

Il Rotaract Messina Peloro parteciperá al progetto nazionale Rotaract “Ignote bellezze”. Il progetto nasce per valorizzare e riscoprire le bellezze del territorio italiano. Dall’8 gennaio 2018 ogni settimana un distretto Rotaract ha la possibilità di sponsorizzare tramite facebook le opere d’arte scelte dai singoli club service partecipanti. Lo scopo del concorso consiste in un contest fotografico nel quale ogni utente di facebook può votare l’opera d’arte preferita, chi riceverà più like, alla fine della settimana vincerà un piccolo contributo in denaro da destinare alla riqualifica dell’ “ignota bellezza”. Dal 19 Marzo 2018 e per tutta la settimana il distretto Rotaract 2110 Sicilia e Malta avrá la possibilitá di pubblicizzare tramite il social network l’opera o il monumento scelto da ogni singolo club. Il Rotaract Messina Peloro sta aderendo a questo concorso con Castel Gonzaga il quale è stato scelto per la sua storia, fascino e “bellezza”. Un’ occasione per i messinesi per valorizzare e riscoprire uno dei più bei forti della città.