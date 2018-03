Reggio Calabria: anche all’Hospice “Via delle Stelle” si festeggia la Festa del Papà

17 marzo 2018 12:24

All’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria si festeggerà la Festa del Papà

Anche all’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria si festeggia la Festa del Papà tra melodie musicali dei giovani musicisti del Liceo Scientifico “A. Volta” e le testimonianze sulla figura del Padre di una rappresentanza dei Giocatori della Reggina Calcio e della Basket Viola. L’iniziativa che si realizzerà LUNEDI’ 19 MARZO in Hospice dalle ore 10:00, rientra nell’ambito delle proposte di “SpazioCultura…la Cultura che cura”, coordinato dalla Psicologa Francesca Arvino, che la Fondazione VdS ormai da tre anni pone in essere per garantire la dignità e la migliore qualità di vita alle Persone fragili ed ai loro familiari in una fase particolarmente delicata e complessa del loro percorso di vita, anche grazie il costante supporto di Cristina Caridi. Il Presidente della Fondazione dr V. Trapani Lombardo, la Direzione Sanitaria e tutta l’Equipe assistenziale avrà il piacere di accogliere i Dirigenti delle due Società Sportive reggine e gli studenti del Liceo Sportivo “A. Volta” che avranno modo così di conoscere più da vicino la struttura Hospice, viverla come luogo di vita e non soltanto luogo di sofferenza, avvicinandosi sempre più alla cultura delle Cure Palliative. Seguirà un momento di convivialità a cura dei Volontari impegnati in Hospice.