Guerra diplomatica

29 marzo 2018 19:59

Mosca, 29 mar. (AdnKronos/Dpa) – La Russia chiuderà il consolato degli Stati Uniti a San Pietroburgo. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, come riferisce l’agenzia Tass. La decisione arriva in risposta all’espulsione di 60 diplomatici e membri dell’intelligence russa decisa da Washington, che lunedì ha anche decretato la chiusura del consolato russo di Seattle dopo l’attacco condotto con agente nervino ai danni dell’ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia in Gran Bretagna.

La Russia, ha annunciato Lavrov, espellerà 60 diplomatici statunitensi in risposta all’azione compiuta dagli Stati Uniti. Sono previsti provvedimenti anche nei confronti di rappresentanti dei paesi che hanno adottato misure nei confronti dei diplomatici russi. Oltre a Stati Uniti e Canada, sono stati 14 i paesi dell’Unione Europea ad annunciare espulsioni. L’Italia, in particolare, ha deciso di espellere due diplomatici russi.

Lavrov ha annunciato, inoltre, che l’ambasciatore degli Stati Uniti, Jon Huntsman, è stato convocato al ministero degli Esteri “dove il mio vice Sergei Ryabov gli esporrà il contenuto delle misure adottate nei confronti degli Stati Uniti”. Gli Stati Uniti hanno altri due consolati in Russia oltre a quello di San Pietroburgo. Le sedi sono a Yekaterinburg e Vladivostok: Lavrov nelle sue comunicazioni non ha fatto riferimento ai consolati americani nelle due città.