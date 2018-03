31 marzo 2018 19:29

Grande affluenza nel centro storico di Catanzaro per i riti pasquali

Grande affluenza nel centro storico di Catanzaro per i riti pasquali svoltisi nei giorni del Giovedì e del Venerdì Santo. “Oltre 2.500 persone, tra le quali tantissime famiglie con bambini – é detto in un comunicato dell’Amc, l’Azienda per la mobilità della città di Catanzaro – hanno scelto di assistere alla celebrazione dei riti, giovedì la lavanda dei piedi ed i Sepolcri e Venerdì la Naca, utilizzando la funicolare ed apprezzandone la velocità e la comodità”. “Valutato positivamente, in particolare, da parte degli utenti – si aggiunge nella nota – il servizio prolungato sino alle ore 23.30 nella serata di giovedì. Anche venerdì, considerata la grandissima affluenza, i vertici dell’azienda, dopo l’ok del direttore di servizio, hanno immediatamente predisposto il protrarsi dell’apertura sino alle 22.30, con corse ogni 5 minuti, per consentire di vivere il centro ed il clima della processione religiosa, rientrando poi con calma”.