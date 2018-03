17 marzo 2018 20:29

Rosarno (Rc), 17 mar.(AdnKronos) – “Non faro mai parte di quei classici governi dove ci sono dentro tutti per non fare niente, non avendo paura di andare a votare”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno in Calabria.