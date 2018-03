Governo, botta e risposta a suon di ironie tra Salvini e Calenda su twitter

18 marzo 2018 13:38

Scambio di battute su Twitter tra Carlo Calenda e Matteo Salvini

Colazioni pesanti e incubi: Carlo Calenda e Matteo Salvini si sono svegliati cosi’ stamane e, in un ironico scambio di battute su Twitter, si sono dati il buongiorno sugli esecutivi Pd. “Calenda dice che i governi Renzi e Gentiloni sono stati fra ‘i migliori della storia d’Italia’. Avra’ fatto una colazione pesante???“, ha scritto il leader della Lega citando un post fatto ieri dal ministro. “Pesante ma necessaria Matteo – ha risposto Calenda -, mi sono svegliato dopo un incubo: tu, Bagnai e Borghi che discutevate delle finanze degli italiani. Euro o non Euro, 3% o non 3%, piano A o piano B, come si mettono i dazi?, che felpa mi metto per l’Ecofin? Vado a fare una seconda colazione di rassicurazione” ha concluso il ministro.