Governo: Rosato, esecutivi Renzi e Gentiloni saranno rimpianti

16 marzo 2018 18:56

Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – “La stagione delle riforme non è finita. Abbiamo fatto tanti errori, ma anche tante cose buone. La stagione dei Governi Renzi e Gentiloni è stata positiva per Italia, tra qualche anno guarderanno indietro e rimpiangeranno quelle stagioni, quando facevamo le cose, quando mettevamo le risorse, abbassavamo le tasse e davamo più soldi agli italiani”. A dirlo a Palermo è stato il presidente uscente del gruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, intervenendo ai lavori dell’Assemblea dei Circoli Palermo Libera e Solidale.

“Non dobbiamo essere timidi nel rivendicare le cose che abbiamo fatto – ha aggiunto -. Possiamo fare mea culpa sui nostri errori, ma non dimenticare che abbiamo fatto una delle migliori stagioni riformiste del nostro Paese. Sul campo dei diritti non c’è stata una legislatura più produttiva della nostra. Abbiamo fatto delle cose straordinarie. Non siamo riusciti, però, ad arrivare agli elettori. Non è colpa degli elettori e chi lo dice è un elitario che non sa fare politica”.